Самые значительные события в области здравоохранения 2009 г.

Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ представила подборку важных событий в области здравоохранения в 2009 году.

Основным событием года стало появление нового вируса гриппа А/H1N1/, в связи с чем мир готовится к первой пандемии гриппа за период с 1968 года. Помимо этого продолжающийся глобальный финансовый кризис может оказать негативное воздействие на расходы на здравоохранение, а последствия изменения климата продолжают угрожать здоровью людей.

В то же время в 2009 году становятся доступными вакцины против вируса А/H1N1/, принимаются глобальные меры для поддержки развивающихся стран в преодолении последствий финансового кризиса на здоровье населения, и происходит признание значения глобальных действий для общественного здравоохранения.

ВОЗ и ЮНИСЕФ в этом году провозгласили новые планы по борьбе с двумя основными причинами детской смертности – пневмонией и диареей, а число людей, получающих антиретровирусную терапию в странах с низким и средним уровнем дохода, превышает 4 миллиона. В 2009 году основными темами также являются обеспечение безопасных больниц в чрезвычайных ситуациях, новый взгляд на здоровье женщин, глобальные факторы риска для здоровья и прогресс в борьбе с малярией.

ami-tass.ru