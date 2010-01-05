Изюм не вреден для зубов

Зубной налёт и повышение кислотности в полости рта за счёт употребления пищи служат факторами риска для развития кариеса. Некоторые врачи склоняются к мнению, что сладкая, липкая по консистенции еда, в частности, такая как изюм, быстрее провоцирует кариес и повреждение зуба, поскольку очистить такой пищевой налёт сложнее. Однако дантисты Университета Иллинойса /США/ доказали, что изюм быстро очищается от поверхности зуба так же, как и яблоки, бананы или шоколад.

Медики провели серию экспериментов с участием детей в возрасте от 7 до 11 лет, которые употребляли либо просто изюм, либо кукурузные хлопья, либо зерновые отруби с изюмом, либо смесь хлопьев с изюмом без добавления сахара. После употребления тех или иных продуктов стоматологи измерили кислотное производство бактерий на поверхности зубов. Также было рассмотрено действие на зубную эмаль сахарозы и сорбитола, часто содержащихся в пищевых продуктах. Все протестированные продукты, кроме сорбитола, способствовали выработке кислоты в зубном налёте более 30 минут. Но показатели кислотности не достигли максимума при потреблении детьми изюма, даже в составе хлопьев. Специалисты полагают, что изюм не приводит к превышению опасных уровней кислотности зубного налёта и не подвергает зубы опасности потери минералов, которая в свою очередь чревата кариесом.

Бактерии на зубной поверхности активируются после потребления пищи и скопления различных видов сахара, включая глюкозу, фруктозу и сахарозу, а также после выработки кислот, способствующих распаду зуба. Сахароза также используется бактериями для выработки полимеров липкого сахара, который помогает вредным микроорганизмам задерживаться на эмали. Изюм же не содержит сахарозы и даже имеет в своём составе несколько естественных соединений, помогающих сдерживать рост бактерий в полости рта, развивающих заболевания дёсен, поясняют исследователи.

ami-tass.ru