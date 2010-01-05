Американка заразилась сибирской язвой от …барабана

Департамент здравоохранения и социальных служб штата Нью-Гэмпшир подтвердил случай заболевания человека сибирской язвой в округе Стрэтфорд. У заболевшей женщины выявлена желудочно-кишечная форма этого заболевания. В настоящее время состояние пациентки оценивается как критическое.

Несмотря на то, что источник заражения в настоящее время не установлен, инфекционисты полагают, что им с высокой вероятностью могли стать африканские барабаны, изготовленные из шкур зараженных животных.

Незадолго до госпитализации заболевшая женщина принимала участие в сеансе коллективной игры на африканских барабанах. Других случаев заражения среди участников мероприятия зафиксировано не было. Тем не менее, всех обладателей африканских барабанов простят обратиться в центры по контролю и профилактике инфекций, чтобы проверить свои инструменты на наличие спор сибирской язвы.

В 2001 году в США была предпринята попытка террористического акта с использованием биологического оружия – спор возбудителя сибирской язвы, которые рассылались в государственные учреждения по почте. Помимо этого за последние полвека в стране было зафиксировано 12 случаев заражения сибирской язвой от естественных источников инфекции – останков больных животных.

Последние вспышки сибирской язвы в США произошли в 2006 и 2007 годах. В обоих случаях источником инфекции оказались африканские барабаны.

medportal.ru