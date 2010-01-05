В вузах и техникумах Cевастополя возобновился учебный процесс

В вузах и техникумах Cевастополя сегодня, после карантина, который продлевали несколько раз, возобновился учебный процесс, в школах занятия начнутся 11 января. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления образования и науки городской государственной администрации Николай ЧЕРБАДЖИ на аппаратном совещании в понедельник. Он сказал: «занятия в школах Севастополя возобновятся 11 января, после каникул. Все внешкольные учреждения, детские сады (в детских садах города карантин не объявлялся, только в отдельных группах - УНИАН), учреждениях профтехобразования, техникумах, вузах - с сегодняшнего дня».

Как сообщил на совещании начальник управления охраны здоровья горгосадминистрации Виктор ПОЛОГОВ, «проведенные карантинные мероприятия дали свой положительный эффект, и уже по состоянию на сегодняшнее утро показатель 42,2 на 10 тысяч населения за предыдущую неделю. Это примерно наш сезонный уровень заболеваний. То есть, в два раза ниже эпидпорога». По утверждению В.ПОЛОГОВА, «такой уровень заболевания позволяет производить профилактические прививки против сезонного гриппа; опыт Мексики показывает: те, кто были привиты против сезонного гриппа, не переносили в тяжелой форме в том числе и грипп «Калифорния».

В.ПОЛОГОВ также сообщил, что «если считать с начала эпидемии в Украине (с 29 октября прошлого года) то за два месяца 26 тыс. 200 севастопольцев, обратились в поликлиники по поводу ОРВИ, в том числе гриппа». К сожалению, как сказал он, «за эти два месяца в городе умерли 12 человек, клиника примерно у всех одинаковая, это тяжелая вирусная пневмония. На три первые случая мы уже получили подтверждение из киевской лаборатории - подтвердился пандемический грипп «Калифорния», я так думаю, что и по остальным также будет подтверждение, потому что очень похожая клиническая картина и отсутствие эффекта от проводимой терапии».

Председательствующий на аппаратном совещании глава города Сергей КУНИЦЫН настоятельно рекомендовал присутствующим проводить дальнейшую работу по вакцинации населения.