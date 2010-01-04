Правоохранители изъяли почти 53 т пиротехнических средств

Украинские правоохранители в канун новогодних праздников изъяли почти 53 тонны опасных пиротехнических средств из-за нарушения правил их обращения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, работники милиции проверяли места возможного изготовления, хранения и реализации пиротехнической продукции, чтобы не допустить продажи такого товара без соответствующих документов, а также самодельного изготовления пиротехники.

Так, до 1 января 2010 года было проверено около 1 тыс. 200 торговых заведений, которые имеют соответствующие лицензии МВД с целью реализации пиротехнической продукции, и почти 10 тыс. стихийных мест возможной реализации населению пиротехники.

В ходе проверки было в целом установлено 969 случаев продажи пиротехнических средств без соответствующих документов, по трем фактам нарушений законодательства уже принято решение об аннулировании лицензий на право торговли пиротехническими средствами – в Винницкой, Донецкой и Киевской областях.

Больше всего изъято пиротехники в Автономной Республике Крым - свыше 188 тыс. единиц, городе Киеве – свыше 131 тыс. единиц, Сумской и Донецкой областях – соответственно 58 и 55 тыс. единиц. За нарушение правил торговли пиротехническими средствами 979 лиц привлечены к административной ответственности и 112 - за противоправное применение пиротехники.

Вместе с тем, несмотря на осуществление милицией профилактических мероприятий, во время празднования Нового года в государстве зарегистрировано 5 чрезвычайных происшествий, связанных с использованием пиротехники, вследствие которых один человек погиб и четверо получили травмы разных степеней тяжести.