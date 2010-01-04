В Виннице открылась «Клиника, дружественная молодежи».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, клиника открылась в помещении городской детской поликлинике №2.

Молодым людям, обратившимся в клинику, коллектив заведения гарантирует полную конфиденциальность. Подростки имеют право не называть свою фамилию, и даже настоящее имя. Информация об их проблеме не будет передаваться ни родителям, ни в заведения, где они учатся, ни в другие учреждения. В клинике молодые люди смогут получить консультацию гинеколога, психолога, подросткового врача и дерматолога. Специалисты помогут пациентам найти ответ на любой вопрос, связанный с психологическими или физическими проблемами.

«Основное направление работы коллектива клиники заключается в популяризации безопасного поведения и здорового образа жизни. Также в центре будут проводиться тренинги и предоставляться консультации по профилактике ВИЧ/СПИДа, болезней, которые передаются половым путем, нежелательной беременности, рискового поведения: инъекционная наркомания, табакокурение, алкоголизм и тому подобное. Важное место занимает и решение психологических проблем подростков», - рассказала главный врач городской детской поликлиники №2 Наталия РОМАН.

Попасть на прием к специалисту клиники очень просто - придя в любое удобное время, или записавшись к врачу по телефону. Также в помещении Центра есть шкатулка доверия, с помощью которой можно внести свои предложения и пожелания.

Такой комплексный метод работы с подростками признала эффективным Всемирная организация ЮНИСЕФ. Все специалисты новосозданного Центра прошли специальное обучение, которое проводили представители ЮНИСЕФ. Они получили сертификаты специалистов для работы в центрах медико-социальной помощи детям и молодежи «Клиника, дружественная молодежи».

Из городского бюджета на ремонт помещения было выделено более 200 тыс. грн. Также были предусмотрены дополнительные штатные должности специалистов.

Заместитель городского председателя Андрей РЕВА на открытии клиники от городской власти подарил электрокардиограф, и отметил: «Клиника, которую мы открываем, ставит целью не столько медицинский аспект (хотя он очень важен), сколько социальный и психологический. Речь идет о комплексной работе. Мы хотим, чтобы эта клиника способствовала популяризации здорового образа жизни среди наших детей и подростков».