В Харькове из-за петард травмированы два человека

В Харькове в первый день года в результате неосторожного обращения с петардами получили травмы два человека.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В частности, 1 января в 01.40 в одну из больниц Харькова был доставлен 58-летний харьковчанин с диагнозом «травматическая ампутация второго пальца кисти руки».

В этот же день в 05.25 в одну из больниц областного центра был доставлен 24-летний харьковчанин с диагнозом «ушная рана».

После оказания медицинской помощи оба мужчины были отпущены домой, сообщили в ЦСО.