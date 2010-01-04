В Харькове из-за петард травмированы два человека
15:34, 04 января 2010Страна
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Ампутация пальца, ушная рана
В Харькове в первый день года в результате неосторожного обращения с петардами получили травмы два человека.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
В частности, 1 января в 01.40 в одну из больниц Харькова был доставлен 58-летний харьковчанин с диагнозом «травматическая ампутация второго пальца кисти руки».
В этот же день в 05.25 в одну из больниц областного центра был доставлен 24-летний харьковчанин с диагнозом «ушная рана».
После оказания медицинской помощи оба мужчины были отпущены домой, сообщили в ЦСО.
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