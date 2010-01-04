В шаурме вредных веществ в 2600 раз больше нормы

До 90% шаурмы, которая продается в палатках Москвы, не соответствует санитарным нормам, сообщили экологи, проверившие столичный общепит. Претензии они высказали и к ведущим сетям фаст-фуда: «Макдоналдс», «Ростикс», «Крошка-Картошка».

Экологическая организация «Зеленый патруль» совместно с Испытательным центром продуктов питания и продовольственного сырья «Ростест-Москва» изучила продукцию в городских сетях быстрого питания. Контрольные закупки были сделаны в массовых заведениях «Макдоналдс», «Ростикс», «Крошка-Картошка, а также в киосках частных предпринимателей, торгующих шаурмой. Потом эти продукты подробно изучались в Испытательном центре „Ростест-Москва“. Итоги исследований представители двух организаций озвучили.

«По данным исследования, 90% шаурмы, которую продают в палатках, не соответствует санитарным нормам. По микробиологическим показателям норма вредных компонентов превышена в 2,6 тысячи раз. К тому же, в ходе испытаний была обнаружена кишечная палочка»,— сказала начальник Испытательного центра продуктов питания и продовольственного сырья «Ростест-Москва» Ирина Васильева.

gzt.ru