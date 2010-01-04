В Черниговской области за год открылось лишь 5 детских садов

В Черниговской области в этом году открылось лишь 5 детских садов, тогда как в прошлом году – 12.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время совещания в облгосадминистрации начальник управления образования и науки Черниговской ОГА Анатолий ЗАЛИСКИЙ.

По его словам, из-за проблем у местных бюджетов открытие детских садов не состоялось в четырех районах области.

"Рождаемость в регионе растет, а поэтому будем работать в этом направлении с районными администрациями в следующем году", - пообещал А.ЗАЛИСКИЙ.

Председатель Черниговской облдерждминистрации Владимир ХОМЕНКО, в свою очередь, заметил, что работу по охвату детей региона дошкольным образованием следует улучшить, поскольку дети, идя в школу, должны иметь надлежащую подготовку. "Идеальная формула – ежегодно каждый район Черниговской области открывает или возобновляет работу одного детского сада", - заявил губернатор.

На сегодняшний день уровень охвата детей Черниговской области дошкольным образованием составляет 53%.