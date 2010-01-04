Обеспеченные британки выпивают чаще, чем неудачливые

Хорошо зарабатывающие британки "пьют" больше и чаще, чем их менее обеспеченные соотечественницы, и хотя бы раз в неделю позволяют себе расслабиться с помощью алкоголя. К такому заключению пришли исследователи Ланкастерского университета, проанализировавшие "вредные привычки" женщин различных социальных групп. В ходе этого анализа они установили, что женщины, добившиеся определенного успеха по службе и хорошо зарекомендовавшие себя профессионально, более склонны к потреблению спиртного, причем в отличии от своих менее успешных и, возможно, не столь образованных "подруг", они чаще напиваются дома, вдали от посторонних глаз.

"Ранее дискуссия о проблеме женского пьянства концентрировалась в основном на молодых женщинах, напивающихся в общественных местах после трудного рабочего дня и слоняющихся по городским центрам в перекошенных платьях,- рассказала один из авторов исследования профессор Фьона Мишем.- Нынешняя же алкогольная тенденция ломает некоторые устоявшие стереотипы проблемы пьянства. Наше исследование, в частности, высветило "скрытый вред", наносимый ростом пьянства на дому, в котором замечены профессионально состоявшиеся женщины".

Британские эксперты установили, что за последние 16 лет количество смертных случаев, связанных с потреблением алкоголя, среди женщин удвоилось. Возрос и общий показатель потребления ими спиртного, в то время как ситуация с публичными пьянками в ресторанах и пабах заметно улучшилась. Это подтолкнуло аналитиков к предположению о том, что женское пьянство стало "перемещаться на дом", а возрастная группа его участниц расширилась за счет женщин среднего возраста. Эксперты объясняют это явление тем, что сделавшим карьеру женщинам приходится много работать и у них практически не остается иной возможности для снятия накапливающегося стресса кроме спиртного, действующего быстро и эффективно. Занятые неполный рабочий день женщины, как выяснилось, "пьют" меньше.

Установили исследователи и другую зависимость - чем больше женщина зарабатывает, тем более она склонна к потреблению спиртного. К тому же такие профессионально преуспевшие женщины чаще ведут одинокий образ жизни, а представительницы этой группы, что также установлено, более склонны к серьезным возлияниям.

ami-tass.ru