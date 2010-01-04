Во Львове детей лечат смехом

Детей в больницах Львова лечат смехом. Проект смехотерапии воплощает Благотворительный фонд «Доктор Клоун» при поддержке городского совета. Врачи и родители детей отмечают позитивную динамику выздоровления после такой терапии.

Как сообщает “Немецкая волна”, проект «терапия смехом» охватил три крупнейшие детские больницы города. Около двух десятков волонтеров-клоунов со смешными прозвищами: доктор-пчелка, доктор-неболит, доктор-лёлик, доктор-клоня и другие ежедневно посещают до полсотни маленьких пациентов. В их лечебном рецепте: фокусы, конфеты, игрушки, надувные шарики, носик клоуна и хорошее настроение.

Улучшение эмоционального состояния больных детей - основная цель участников проекта, рассказала «Немецкой волне» председатель фонда, психолог Ульяна МАЗЕПА. По ее словам, часть волонтеров прошли курс обучения у польских коллег, которые практикуют «смехотерапию» в детских больницах уже десять лет, а те, в свою очередь, уже учат новых волонтеров. «Тяжелее всего работать с онкобольными детишками, потому что они в самом тяжелом психологическом и эмоциональном состоянии. Дети лежат по полгода в больнице, они знают наших клоунов и все фокусы, и чтобы их действительно рассмешить, нужно проявлять больше креатива», - замечает У.МАЗЕПА.

Детей с позитивным эмоциональным настроением гораздо легче лечить, говорит детский врач-гематолог Ирина ЦЫМБАЛЮК, особенно, если речь идет об онкобольных. Между психологическим и физическим состоянием всегда есть связь, добавила врач. Например, в отделенные гемодиализа врачи отметили, что у детей после терапии смехом стабилизируется давление. А еще - положительное влияние на иммунную и кровеносную системы.

Филиалы благотворительного фонда уже заработали в Запорожье и Харькове. На сегодняшний день с клоунами в больницах познакомились уже четыре тысячи детей.