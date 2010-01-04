К праздничному столу создан "коктейль беспохмельник"

Крепкий алкогольный коктейль, которые не вызывает ни головной боли, ни последующего похмелья, создал к новогодним застольям известный британский специалист в области питания Гурпарид Бэинс. Об этом сообщила радиокомпания Би-би-си.

Разработанный Бэинсом напиток основан на водке и содержит целый набор добавок из экзотических растений. В результате, утверждает он, коктейль обладает способностью "очищать кровяной поток" и не допускать создания устойчивых токсичных образований.

"Моя задача состояла в том, чтобы позволить людям хорошо отдохнуть и при этом не жаловаться на утро на головную боль", - заявил Бэинсон, добавив, что он "достиг своей цели".

При этом он раскрыл секрет нового коктейля. В него входят наряду с водкой, сок ягоды асаи и граната, а также известный ликер "Куантро".

Би-би-си сообщает, что его сотрудники тестировали новый коктейль, и остались очень довольны.

Правда, Гурпарид Бэинс настаивает, что его изобретение следует употреблять в умеренных количествах.

ami-tass.ru