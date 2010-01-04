Мытье рук в больнице опасно для здоровья

Профессор Хью Пеннингтон заявил, что больничные краны, как правило, заражены опасными микробами.

По его словам, необходимо в срочном порядке выделить деньги на замену старых кранов на новые с автоматическими инфракрасными системами, чтобы прекратить возможность передачи вирусов врачам и пациентам.

Пеннингтон, заслуженный профессор бактериологии Абердинского университета, говорит, что часто мыть руки хорошо, однако не в больницах.

"Важно, чтобы человек не получал повторного заражения микробами, моя руки под краном, к которому прикасались сотни больных людей, сделать это очень легко".

newsland.ru