Полтавщина: из-за пиротехники погиб мужчина

Открытый перелом костей черепа...

В городе Кобеляки Полтавской области 1 января в больницу доставили 27-летнего местного жителя с открытым переломом костей черепа и повреждением головного мозга. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вскоре мужчина умер. Трагедия произошла в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter