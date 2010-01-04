Полтавщина: из-за пиротехники погиб мужчина
11:11, 04 января 2010Страна
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Открытый перелом костей черепа...
В городе Кобеляки Полтавской области 1 января в больницу доставили 27-летнего местного жителя с открытым переломом костей черепа и повреждением головного мозга.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вскоре мужчина умер.
Трагедия произошла в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием.
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