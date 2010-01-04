В Крыму продлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в воскресенье, продлено на сегодняшний день.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, днем 4 января на полуострове ожидается сильный снег.

Тем не менее, проезд на дорогах Крыма, в частности, на перевалах, свободен.

3 января крымское управление МЧС предупредило об усилении ветра и объявило штормовое предупреждение.