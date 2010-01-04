Луганщина: с начала эпидсезона - 114 случаев гриппа

За последнюю неделю в Луганской области зарегистрировали свыше 34 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении здравоохранения облгосадминистрации.

С начала эпидемического сезона лабораторно подтверждены 114 случаев гриппа, из них 15 - грипп А (H1N1).

По данным Луганской областной СЭС, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю превышен почти в два раза почти на всей территории области.

Зарегистрированы 7 случаев смерти по предварительному диагнозу от вирусной пневмонии, среди умерших - один медработник. В сообщении отмечается, что все умершие занимались самолечением и поздно обратились за медицинской помощью.

По данным управления, для борьбы с гриппом закуплено и распределено между лечебными учреждениями области лекарственные препараты на сумму - 7 млн. грн. и 11 350 доз противогриппозной вакцины.

Из местного бюджета области дополнительно выделены 941,2 тыс. грн. на мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.

Между тем, как свидетельствуют данные оперативного штаба при Министерстве здравоохранения Украины, лишь в двух областях наблюдается относительно благополучная эпидситуация: в Херсонской и Ивано-Франковской.

Эпидемический порог заболеваемости на грипп и ОРВИ превышен в 18 областях Украины, Киеве и Крыму. В Закарпатской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой областях и в Севастополе отмечается приближение к эпидемическому порогу, сообщает оперативный штаб при Минздраве.

Во время эпидемии в Украине умерло 759 человек, из них 19 - за последние сутки.