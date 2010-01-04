Донеччина: за 11 месяцев усыновлено 498 детей-сирот

В Донецкой области за 11 месяцев текущего года было усыновлено 498 детей-сирот.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, количество детей, усыновленных гражданами Украины, увеличилось в регионе на 12%.

Также были созданы 48 приемных семей, в которых воспитываются 83 ребенка, и 4 детских дома семейного типа, в которые устроено 29 детей.

В ОГА напомнили, что всего в области действуют 17 детских домов семейного типа и 227 приемных семей, в которых воспитываются 449 детей-сирот.