Донеччина: за 11 месяцев усыновлено 498 детей-сирот
09:22, 04 января 2010Страна
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Показатель увеличился на 12%
В Донецкой области за 11 месяцев текущего года было усыновлено 498 детей-сирот.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.
Согласно сообщению, количество детей, усыновленных гражданами Украины, увеличилось в регионе на 12%.
Также были созданы 48 приемных семей, в которых воспитываются 83 ребенка, и 4 детских дома семейного типа, в которые устроено 29 детей.
В ОГА напомнили, что всего в области действуют 17 детских домов семейного типа и 227 приемных семей, в которых воспитываются 449 детей-сирот.
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