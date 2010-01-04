В Донецкой области грипп A/H1N1 подтвержден уже у 342 больных

В Донецкой области гриппа A/H1N1 уже подтвержден у 342 больных. (На 28 декабря данная форма гриппа была подтверждена у 325 человек)

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в регионе продолжаются усиленные противоэпидемические, санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия в детских, учебных и оздоровительных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания населения и больницах, с целью предотвращения занесения и распространения пандемического гриппа.

В облСЭС отметили, что в Донецкой области сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным еженедельного мониторинга, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 7 тыс. 15 обращение за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями. С начала мониторинга (с 30.10.09 г) общее количество заболевших составило 320 тыс. 525 случая, в том числе детей до 18 лет – 157 тыс. 108 (49%). Стационарное лечение получили 17 тыс. 472 больных, из них выписано по выздоровлению – 15 тыс. 253 человека.

Умерло с диагнозом «грипп, пневмония» 80 человек, в том числе 6 детей. В 39 образцах секционного материала умерших установлено наличие гриппа A/H1N1, в 24 - результат отрицательный, остальные образцы еще исследуются.