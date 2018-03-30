Выдержит ли печень праздники?

Казалось бы, «гастрономический разврат», которому мы предаемся в ночь на 1 января, – испытание прежде всего для фигуры. Куда большая опасность, считают медики, возникает для человека, когда со съеденным и выпитым не справляется печень. Если бы она могла послать сигнал SOS, то наверняка сделала бы это во время Новогоднего застолья. Ей, бедняге, и так-то достается от плохой экологии, наших вредных привычек и бесконечных стрессов, а уж этот «праздник живота» для нее — настоящий удар. И далеко не всякая печень его выдерживает…

Печень - самый крупный внутренний орган. Вес печени взрослого человека - 1200 – 1500г, является крупнейшей пищеварительной железой, регулирующей уровень жиров, сахаров и аминокислот в организме. В печени ежедневно производится до 1 литра желчи, которая обеспечивает переваривание пищи.

Уж в чем в чем, а в капризах упрекнуть печень нельзя. Она выполняет в организме более 500 функций – это и «химзавод» по производству очень важных для жизни человека веществ, и «очистные сооружения», которые препятствуют попаданию в организм токсинов и ядов. Этот орган настолько важен, что древние по праву называли его «вторым сердцем». Если с ним серьезные проблемы, он не в состоянии справиться со всем «букетом» новогодних излишеств.

Печень относится к тем коварным органам, которые долго терпят наши надругательства над собой, но потом жестоко мстят. В старости страдания носят уже хронический характер, но первые симптомы того или иного заболевания появляются еще в цветущем возрасте. Многие люди в возрасте слегка за тридцать уже начинают ощущать в правом боку неприятные болезненные симптомы, но опрометчиво плюют на сигналы организма - что-то не то, ну, и пусть...

Не менее легкомысленно поступают и те, кого печень пока не беспокоит. Если вы знаете за собой грешок пристрастия к соленому, острому, жирному и крепкому, не стоит расслабляться тоже: многие болезни печени протекают бессимптомно, в стертой форме. Так что, если вовремя не остановить патологический процесс, болезнь перейдет в хроническую форму. А лечение застарелых болячек - мало того, что не самая приятная процедура, так еще и дорогая.

Усталость, потеря аппетита, тошнота, иногда боли в животе, пожелтение кожи и белков глаз, потемнение мочи -- все это классические признаки поражения печени. Однако этих признаков может и не быть, печень заявит о себе лишь общим недомоганием и повышением температуры. Приступ всегда происходит неожиданно - часто ночью, после обильного застолья. Хорошо, если после такой ночи вы пойдете к врачу. Но ведь чаще всего визит откладывается до бесконечности...

Но печень - орган благодарный и радостно реагирует на малейшие знаки внимания с вашей стороны. Например, если вы с дальнозоркой мудростью, зная, что предстоит выпить (или даже надраться до поросячьего визга), съедите две таблетки поливитаминов, например, "ундевит" или "декамевит". Перед тем, как опрокинуть рюмку алкоголя, может "задобрить" свою печень бутербродом с маслом и икрой. А закусите спиртное диетическим мясом - вареной курятиной и телятиной. После такого "поклона" ваша печень, скорее всего, терпеливо справится со спиртным без болезненных симптомов.

Ну, а если все же эти способы "задабривания" не помогают, то придется просто отказаться травить организм алкоголем. И, представьте, в этом случае происходит чудо (разумеется, если болезнь не перешла в хроническую форму, а посещает вас лишь по великим праздникам) - наблюдается полное и быстрое обратное развитие процесса и печень начинает работать в здоровом режиме. Сколько бы перед остановкой не было выпито, даже самой последней гадости.

Среди людей, которые действительно заботятся о своем здоровье, стало уже доброй традицией посвящать либо рождественские каникулы, либо 1-2 недели после них проведению специальных оздоровительных курсов, задачей которых является восстановление нормальной жизнедеятельности всего организма, а органов пищеварения , в частности, а печени- в первую очередь.

Радует уже то, что стали появляться медицинские учреждения, специально созданы для проведения высококлассной профилактики заболеваний. Ведь профилактика во сто крат эффективнее лечения заболеваний. И все больше и больше людей начинают предпринимать реальные шаги к здоровье, не дожидаясь возникновения болезней.

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