Зелёный чай – лучший напиток от гриппа

Главный компонент зелёного чая, эпигаллокатехин галлат /EGCG/, предотвращает действие трёх типов вируса гриппа, в том числе формы H1N1, показало открытие Университета Сидзуоки. Вирусы гриппа легко подвержены мутации, из-за чего они быстро распространяются ежегодно по всему миру. Профессор Такаши Судзуки считает, что с помощью зелёного чая можно бороться и с новыми формами гриппа, и с обычной сезонной инфекцией. Учёные доказали, что катехин, основной полифенол зелёного чая, играет важную роль в профилактике инфекционного гриппа. Среди разных типов катехина EGCG имеет самую сильную противовирусную активность. Независимо от вирусных подтипов EGCG также проявил защитные свойства и против нового типа вируса H1N1.

В экспериментах три типа вирусов гриппа, включая H1N1, были смешаны с извлечённом из чая EGCG. Смесь была добавлена в клеточные культуры, чтобы инфицировать их. После число зараженных клеток было подсчитано. Даже на низких концентрациях EGCG надёжно предотвращал действие гриппа на клетки - лучшим образом, чем препарат амантадин, предназначенный для профилактики и лечения гриппа. Японские врачи утверждают, что как в чистой форме, так и в форме лекарственного экстракта традиционный напиток может послужить наилучшим средством от гриппа.

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