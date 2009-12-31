Эпилептический припадок - часть выступления

Португальская танцовщица вызовет у себя эпилептический припадок, сделав его частью выступления.

Об этом сообщает британская газета The Independent.

37-летняя Рита Маркалу, 20 лет страдающая эпилепсией, специально для выступления перестала принимать лекарства.

Перформанс под названием Непроизвольные танцы будет проведен при поддержке Совета по искусствам Великобритании, который выделил танцовщице грант на сумму 14 тысяч фунтов стерлингов. Организаторы мероприятия заявили, что во время выступления Маркалу за сценой будут дежурить врачи скорой помощи.

Благотворительная организация Epilepsy Action, тем не менее, подвергла идею и субсидировавший ее совет критике, заявив, что подобный перформанс и отказ от лекарств опасны для здоровья. "Конвульсии могут привести к ушибам и даже - в худшем случае - к смерти", - заявил руководитель организации Филип Ли.

Сама танцовщица, однако, утверждает, что припадок эпилепсии совершенно безопасен. По ее словам, своим выступлением она хочет наглядным образом призвать людей проявлять сознательность по отношению к эпилепсии. "Мне хочется своим выступлением заставить людей задуматься о том, на что обычно они не обращают внимание. Я знала, что моя идея могла показаться неоднозначной, но я хочу это сделать, так как это важно для меня", - заявила она.

Рита Маркалу возглавляет созданное ей танцевальное объединение Instant Dissidence и, по данным издания, является довольно известным хореографом. Мероприятие, в рамках которого танцовщица устроит свой перформанс, состоится 11 декабря в зале Bradford Playhouse. Помимо Маркалу, в нем примут участие другие артисты и музыканты, а продолжаться мероприятие будет 24 часа.

Напомним, в минувшем году ученые обнаружили в человеческом мозгу ионный канал, который играет важную роль в остановке приступов эпилепсии.

korrespondent.net