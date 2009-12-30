Туберкулез - самая серьезная проблема Николаевщины

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей ГАРКУША считает распространение туберкулеза самой серьезной проблемой в медицинской сфере региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в облгосадминистрации.

«Эпидемии нет, но мы на грани. Учитывая то, что и по области, и по Украине обследования проводятся в пределах 440-450 человек на одну тысячу, мы не видим реальной ситуации. Остальные 550 не обследованы», - сказал А.ГАРКУША.

Он отметил, что в связи этим за средства областного бюджета были приобретены 5 передвижных современных флюорографов, «которые позволят практически 100% закрыть обследования населения. Тогда мы посмотри на ситуацию, и будем ставить вопрос о финансировании из госбюджета».

«Проблема чрезвычайно серьезная, так как туберкулез перестал быть проблемой асоциальной. Он выходит на грань социальной проблемы. Законодательство, к сожалению, не защищает население и тех людей, которые имеют открытую форму. Все наши предложения, которые были, к сожалению, не приняты на сегодня», - добавил А.ГАРКУША.

Справка УНИАН. Украина по распространению туберкулеза занимает 7-е место среди государств на постсоветском пространстве, а Луганская, Херсонская и Николаевская области имеют самые высокие показатели заболеваемости. Болеют в основном люди 30-40 лет. Чаще всего туберкулез обнаруживают у мигрантов, лиц без постоянного местожительства, неорганизованной молодежи и детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.