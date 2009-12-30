Утвердили Общегосударственную программу по онкозаболеваниям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об создании Общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 23 декабря.

Главной целью Общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года является повышение эффективности общегосударственных мероприятий по улучшению качества и доступности медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями, создание государственных гарантий медицинской помощи, совершенствование условий для продолжения и улучшения качества жизни онкологических больных.

Программой предусматривается введение мероприятий, направленных на своевременное выявление онкологических заболеваний, снижение смертности и инвалидности населения в результате онкозаболеваний и уменьшение распространенности заболеваемости; обеспечение максимально возможного в существующих социально-экономических условиях качества жизни онкологических больных и их адаптацию в обществе, создание надлежащих условий для терминальных онкологических больных.