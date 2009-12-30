В Чернигове напряженная ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

В Чернигове остается напряженной ситуация с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания в горсовете сообщил начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Юрий БОЙКО.

"В течение прошлых суток произошел еще один летальный случай от осложнений гриппа, на сегодняшний день четверо больных находятся в реанимации, в том числе - две беременные женщины", - сказал он.

По словам Ю.БОЙКО, во время новогодних праздников поликлиники Чернигова будут работать по 7-дневному графику. "Медицинская служба города будет работать, поскольку спада гриппа пока еще не наблюдается", - уточнил он.

Главный санитарный врач областного центра Иван МАКАРЕНКО напомнил, что в городе в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ введены ограничительные мероприятия. Он сообщил, что работники общественного транспорта не соблюдают масочный режим.

С начала эпидемии (с конца октября) в Чернигове гриппом и ОРВИ заболело более 37 тысяч лиц, или 12,5 % население города.

В целом в регионе, по данным областной СЭС, с начала эпидемии за медицинской помощью обратились более 116 тыс. чел., были госпитализированы 5 тыс. 455 чел.

На прошлых сутках за медицинской помощью обратились 2 тыс. 666 чел., больных гриппом и ОРВИ. Среди них - 1 тыс. 325 детей. Госпитализированы 134 чел., из них 71 ребенок.

В Черниговской области с начала эпидемии зарегистрированы 26 летальных случаев в результате осложнений после гриппа.