В Украине остаются обесточенными 674 населенных пункта

В Украине остаются обесточенными из-за ненастья 674 населенных пункта в 6 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Киевской области без электроснабжения – 383 н.п., в Житомирской - 102, в Винницкой - 70, Черкасской - 62, Черниговской - 47, Ривненской - 10.

Подачу электроэнергии восстанавливают бригады облэнерго в количестве 3 тыс. чел., а также 1010 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.