Харьковщина получила 4,3 млн. грн. на премии медикам

На специальные счета Главного управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации из резервного фонда государственного бюджета Украины поступили средства в объеме более 4,3 млн. грн. на доплаты и премии медикам за работу в условиях эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения ОГА Александра ГАЛАЦАНА.

По словам А.ГАЛАЦАНА, средства будут пропорционально распределены между административно-территориальными единицами Харьковской области, в частности, учреждениям здравоохранения областного подчинения и районов области перечислят 2 млн. 167 тыс. грн.

Такая же сумма, отметил А.ГАЛАЦАН, будет использована для поощрения (премирования) медицинских работников Харькова.