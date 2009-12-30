Участковые райбольницы Киевской области получили 42 авто

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО передала 42 автомобиля Opel Combo участковым районным больницам Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония вручения ключей от автомобилей состоялась сегодня в Киеве.

«Мы приобрели тысячу машин для сел и поселков в рамках программы для сельской медицины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня участковым районным больницам переданы первые 42 машины. «Дальше мы продолжим. Мы имеем контракты с Австрией, завершаем контракты с Канадой, с Соединенными Штатами, с Израилем и т.д.», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства пообещала, что в течение января аналогичные машины «скорой помощи» будут переданы больницам других областей.