В Тернопольской области началась вторая волна гриппа

В Тернопольской области началась вторая волна подъема уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при областной государственной администрации сообщил заместитель главы облгосадминистрации Федор ШЕВЧУК.

Он отметил, что на позапрошлой неделе количество больных увеличилось в 1,5 раза, всего было зарегистрировано 4,74 тыс. случаев, что превышает эпидпорог на 29,5%. По состоянию на 20 декабря показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составлял 43,5 случаев при пороговом значении 33,6. Зафиксировано превышение эпидпорогов в Тернополе и Чертковском районе.

По словам Ф.ШЕВЧУКА, за последнюю неделю зарегистрировано снижение количества больных до 4,393 тыс. случаев, соответственно показатель заболеваемости на 10 тыс. населения снизился до 40,1.

Всего временно прекращались занятия в 9 учебных заведениях области. По итогам последней недели удельный вес больных школьников снизился до 28,4%», сказал Ф.ШЕВЧУК.

Он также сообщил, что за последнюю неделю в области зарегистрирован 1 летальный случай вследствие гриппа.

«При этом по состоянию на 28 декабря привиты против сезонного гриппа лишь 202 человека», – констатировал Ф.ШЕВЧУК.

Учитывая эпидситуацию в области, государственная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при областной государственной администрации обязала председателей районных советов и председателя Тернопольского горисполкома принять безотлагательные меры по предоставлению средств из резервного фонда для проведения противоэпидемических мероприятий во время второй волны эпидемии гриппа, обеспечить проведение прививок против сезонного гриппа групп риска за средства местного бюджета.