Львовщина: школы полностью обеспечены автобусами

На сегодняшний день школы Львовской области полностью обеспечены автобусами для перевозки детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время церемонии вручения ключей от последней партии автобусов для школ 11 районов Львовской области (26 автобусов стоимостью в целом 7,5 млн. грн.).

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все автобусы - отечественного производства, Запорожского автозавода.

По ее словам, автобусы для школ были предоставлены по проекту Министерства образования и науки и Всемирного банка «Равный доступ к качественному образованию в Украине».

«Эти 26 автобусов, в том числе два для детей с ограниченными возможностями, – это как раз тот вклад в программу «Школьный автобус», которую мы реализуем в конце года и завершаем эту программу. Это значит, что во Львовской области все дети будут иметь возможность на таких автобусах добираться до школ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО вручила ключи от трех автобусов для Львовской железной дороги, предназначенных для перевозки ремонтных бригад «Укрзализныци».