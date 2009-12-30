Темперамент мужчин зависит от группы крови

Учёные установили, что в жизни людей кровь играет гораздо более значительную роль, чем принято обычно считать.

Она активно влияет на наши чувства, на характер и манеры, а совместные исследования психологов и гематологов утверждают, что от группы крови также зависит поведение человека в отношениях с представителями противоположного пола.

Мужчины с первой группой крови ведут себя, как дикие самцы. Они привыкли получать всё и сразу. Если дама не изъявляет готовности немедленно прыгнуть к первогруппнику в постель, он начинает "охоту" и не успокоится до тех пор, пока "не загонит дичь". А вот робкое "да", наоборот, может сильно охладить пыл. И уж точно не стоит восклицать "я твоя навеки!" - уйдёт и даже не оглянется. Говорят, мысли о сексе приходят в голову таким мужчинам не реже шести раз в минуту, передаёт Росбалт.

Вторая группа крови делает людей терпеливыми, спокойными, но когда они остаются с глазу на глаз с "большой любовью", второгруппников сковывает робость. Мужчина со второй группой крови будет бесконечно водить избранницу в кино, исполнять любые прихоти любимой, подсовывать ей тайком конфетки, слегка касаться её коленки в кинотеатре. Юные девы считают кавалеров с "второсортной" кровью скучноватыми, а вот женщинам постарше они нравятся.

Мужчина-третьегруппник никого не завоёвывает, ему просто приятно нравиться, назначать свидания, непринуждённо болтать. Он умеет получать удовольствие и "тусоваться". Секс для него вид приятного досуга, ни к чему не обязывающий. Отказ он тоже переносит легко: нет - так нет, поболтаем о погоде. Однако почти 40% американских миллионеров - это обладатели третьей группы крови.

Мужчины с четвёртой группой крови постоянно страдают от душевных разладов, сомнений и нерешительности. Они обладают талантом очаровывать до потери сознания, не прилагая усилий. Но как только четверогруппник сам влюбляется, ему приходится несладко. Страсти кипят, логика отброшена. Сильное чувство для таких людей - это средство избавиться от противоречий и стать цельным, найти свою настоящую натуру.

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