Что в базарном молоке?

В образцах домашнего молока, взятых для исследования на микрофлору Институтом микробиологии и научно-исследовательским центром «ТЕСТ», было обнаружено избыточное содержание бактериями группы кишечной палочки, а также дрожжи и плесневые грибы, рассказала в интервью «Зеркалу недели» профессор Надежда Коваленко

«Ранее мы неоднократно исследовали базарное молоко и каждый раз убеждались, что оно отвратительного качества. Но многие мамы покупают на рынках молоко для своих малышей в полной уверенности, что это качественный и безопасный продукт», - рассказала Надежда Коваленко.

«Образцы так называемого домашнего молока купили на Демеевском, Лукьяновском и стихийном рынке возле железнодорожного вокзала. Мы проверили микрофлору всех образцов, и, к сожалению, получили те результаты, что и предполагали», - заявила профессор.

По ее словам, молоко с рынка было очень плохого качества. В молоке была обнаружена избыточное количество бактерий группы кишечной палочки и МАФАМ (мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы), а также дрожжи и плесневые грибы.

Кипячение такого молока не всегда является выходом. По словам Олега Шадрина, главного детского гастроэнтеролога Министерства здравоохранения, во время исследований некоторые образцы не выдержали высокой температуры и створожились. «Длительное кипячение усиливает гарантию безопасности, но в то же время разрушает необходимые витамины и микроэлементы», - рассказал эксперт.

zn.ua