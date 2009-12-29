В Днепропетровской области изъято 1200 самогонных аппаратов
17:06, 29 декабря 2009Страна
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В ходе месячника борьбы с пьянством и самогоноварением работники милиции Днепропетровской области изъяли у населения 1 тысячу 200 самогонных аппаратов.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.
Во время санкционированных обысков милиционеры также изъяли около 10 тонн самогона, предназначенного для продажи, и 38 тонн браги.
Задокументировано 600 фактов реализации самогона, возбуждено 100 уголовных дел.
Сегодня все изъятые самогонные аппараты были уничтожены на территории днепропетровского предприятия „Укрвторчермет”.
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