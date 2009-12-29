В Крыму за последние сутки от гриппа умерли трое человек

В Крыму с начала эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний по состоянию на 28 декабря умерли 11 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, в том числе трое крымчан скончались за последние сутки.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения Украины, с начала эпидемии в Крыму заболели 102 тыс. 227 человек, за последние сутки - 2 тыс.733 человека.

Госпитализированы с начала эпидемии 4 тыс. 259 человек, за последние сутки - 87, в том числе 70 детей до 18 лет и 4 беременных женщины. В реанимации находятся 14 человек, на искусственной вентиляции легких - 2. Из числа госпитализированных с начала эпидемии выписаны 3 тыс. 278 человек. Диагноз грипп, пневмония установлен 268 заболевшим.

Автономная Республика Крым входит в число областей, в которых превышен эпидемический порог.