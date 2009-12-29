Чем полезен чайный гриб?

15:05, 29 декабря 2009
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Снижает давление, успокаивает, приводит в порядок организм...

Случалось вам  видеть  чайный гриб. Это такой организм чем-то напоминающий медузу. Он  обычно содержится в банках.  Сам по себе организм состоит из дрожжевых грибов и уксусных бактерий.  А чайный он, потому что  питается чайной заваркой. Так вот в этом грибе  найдены  бактерии,  способные убивать очень многие болезнетворные организмы.  Чайный гриб  сам размножается, поэтому  его можно попросить у знакомых и  пользоваться всеми чудодейственными свойствами этого уникального  организма.

В течение 6-10 дней  в процессе брожения  образуется слабоалкогольный напиток который сливают и несколько раз процеживают через марлю.  После этого сам гриб  промывают и снова заливают сладким чаем.

Такой настой пьют по пол стакана несколько раз в день.  Пьют его при болезнях желудка,  печени,  мочевого пузыря и почек.  Считается, что напиток снижает артериальное давление,  помогает  желудку переваривать пищу, действует как профилактика при полиартрите, атеросклерозе.  Помогает при насморке и  ангине.

Очень полезен людям в возрасте так как уменьшает головные боли, содержание холестерина  крови.  Рекомендуется применять его при колитах, дизентерии, запорах.

Не рекомендуют  использовать настой при язве желудка, повышенной кислотности и подагре.

Помимо всего прочего настой чайного гриба  имеет успокоительное свойство,  снижает общую утомленность как умственную, та и физическую.  Если выпить напиток натощак это поспособствует лучшему пищеварению, а если употребить его перед сном он улучшит Ваш сон и успокоит нервы.

Пейте на здоровье!

otvechaem.com

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