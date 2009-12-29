Чем полезен чайный гриб?

Случалось вам видеть чайный гриб. Это такой организм чем-то напоминающий медузу. Он обычно содержится в банках. Сам по себе организм состоит из дрожжевых грибов и уксусных бактерий. А чайный он, потому что питается чайной заваркой. Так вот в этом грибе найдены бактерии, способные убивать очень многие болезнетворные организмы. Чайный гриб сам размножается, поэтому его можно попросить у знакомых и пользоваться всеми чудодейственными свойствами этого уникального организма.

В течение 6-10 дней в процессе брожения образуется слабоалкогольный напиток который сливают и несколько раз процеживают через марлю. После этого сам гриб промывают и снова заливают сладким чаем.

Такой настой пьют по пол стакана несколько раз в день. Пьют его при болезнях желудка, печени, мочевого пузыря и почек. Считается, что напиток снижает артериальное давление, помогает желудку переваривать пищу, действует как профилактика при полиартрите, атеросклерозе. Помогает при насморке и ангине.

Очень полезен людям в возрасте так как уменьшает головные боли, содержание холестерина крови. Рекомендуется применять его при колитах, дизентерии, запорах.

Не рекомендуют использовать настой при язве желудка, повышенной кислотности и подагре.

Помимо всего прочего настой чайного гриба имеет успокоительное свойство, снижает общую утомленность как умственную, та и физическую. Если выпить напиток натощак это поспособствует лучшему пищеварению, а если употребить его перед сном он улучшит Ваш сон и успокоит нервы.

Пейте на здоровье!

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