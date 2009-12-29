Информировать граждан о наличии ГМО в продуктах - обязательно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об обязательности информирования граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО).

Об этом говорится на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 декабря.

Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления.

Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам.

Все пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО» соответственно.