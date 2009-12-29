Украинцы усыновили более 2 тысяч детей

В течение 11 месяцев 2009 года украинцы усыновили 2 тысячи 137 детей, что больше, чем за весь 2008 год.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, подытоживая работу Минсемьи в 2009 году.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что в прошлом году было усыновлено 2066 детей.

В этом году заметно возросло количество усыновлений гражданами Украины в Крыму, Херсонской, Закарпатской, Полтавской, Донецкой, Николаевской, Одесской областях.

По словам министра, иностранцы за этот период усыновили 1337 детей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил, что, начиная со второй половины 2006 года, межгосударственное усыновление сократилось почти вдвое, а национальное - увеличилось в два раза.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, растет количество наших граждан, желающих усыновить ребенка. По состоянию на 1 декабря 2009 года, в службах по делам детей состояли на учете 1594 семьи, желающие усыновить ребенка, почти 80% из них ориентированы на усыновление одного здорового ребенка в возрасте до 3 лет. В то же время, из 31 279 детей, которые состоят на учете для усыновления, более 27 тысяч - дети старше семи лет и дети из семейных групп, то есть имеющие братьев или сестер.

Ю.ПАВЛЕНКО заметил, что под опеку, попечительство в течение 9 месяцев 2009 года устроено 9578 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в целом на попечении, под опекой находятся 62 тыс. 992 ребенка, а это 60,8% от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В приемных семьях и детских домах семейного типа воспитываются 8 тысяч 12 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Ю.ПАВЛЕНКО добавил, что больше всего детей в приемных семьях и детских домах семейного типа от общего числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитывается в Черновицкой области – 14,6%, Тернопольской – 13,3%, Закарпатской – 13,1%.

В течение 9 месяцев 2009 года количество детей, выявленных в ходе рейдов "Дети улицы", сократилась по сравнению с таким же периодом прошлого года почти на 30% - 17 512 против 25 449 детей, изъятых с улицы за 9 месяцев 2008 года.

В то же время, добавил министр, за неудовлетворительное выполнение родителями своих родительских обязанностей службами по делам детей предупреждены об ответственности 20 192 родителя. Кроме того, инициировано привлечение к разным видам ответственности 937 должностных лиц, нарушивших законные права и интересы детей.

Ю.ПАВЛЕНКО заметил, что количество детей в интернатных заведениях продолжает уменьшаться. Так, если в 2005 году в интернатах для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находилось 11 954 ребенка, то в 2008 году их количество снизилось до 7 489.

Министр отметил, что на нынешнем этапе реформирования интернатных заведений первоочередной является разработка мероприятий по реформированию каждого интернатного заведения, создание заведений нового типа для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; создание нормативно-правовой базы их деятельности; обеспечение равного доступа воспитанников интернатных заведений к получению качественного образования; создание условий содержания и воспитания детей, приближенных к семейным; обеспечение повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях обновленного заведения.