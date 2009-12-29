В Украине от гриппа за последние сутки умерли 19 человек

В Украине эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний по состоянию на 28 декабря унесла жизни уже 652 человек.

Как сообщает пресс-службе Министерства здравоохранения, в том числе за последние сутки умерли 19 человек.

В общей сложности в Украине с начала эпидемии гриппа и ОРЗ заболели 3 млн. 594 тысячи 779 человек, за последние сутки 55 тыс. 876 человек.

Госпитализированы с начала эпидемии 203 тыс. 032 украинца, за последние сутки - 3 тысячи 502 человека.

Эпидемический порог превышен в Крыму, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях и в Киеве.

Относительно благополучна эпидситуация только в Ивано-Франковской и Херсонской областях. В остальных регионах отмечается приближение к эпидемическому порогу.