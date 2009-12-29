Будьте осторожны в связи с обрывами на электросетях!

АК «Киевэнерго» призывает жителей быть осторожными в связи с обрывами проводов электросетей вследствие налипания снега.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы “Киевэнерго”.

При выявлении во дворе или на улице оборванного провода нужно немедленно сообщить в “Киевэнерго” по телефонам информационно-справочной службы 1588 или 201-58-79. Информацию об обрыве также срочно принимает пресс-служба по телефону 201-58-57.

“Киевэнерго” призывает также жителей не пытаться собственноручно ликвидировать повреждение и ни в коем случае не приближаться к месту обрыва проводов электросетей.