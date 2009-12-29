В Запорожской области A/H1N1 подтвержден у 98 больных

В Запорожской области подтверждено 98 случаев заболевания гриппом A/H1N1.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции.

"Данные лабораторных исследований свидетельствуют о значительной активизации вируса гриппа A/H1N1: с 29 октября 2009 года (даты начала эпидемии) в регионе подтверждено 98 случаев заболевания, вызванных данным вирусом, причем 86 - на протяжении последних 3 недель", - говорится в сообщении.

При этом областная СЭС отмечает, что реальное количество заболевших калифорнийским гриппом может быть существенно больше, поскольку "лабораторно обследовано только 1 тыс. 779 пациентов из более 138 тыс. заболевших с 20 октября".