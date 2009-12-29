Индиец похудел на 27 кг благодаря прогулкам пешком

Ходить пешком стало для индийца Криса Томаса, страдающего от лишнего веса, любимым занятием. Особенно после того, как благодаря своим пешим прогулкам он похудел за полгода на 27 килограммов. Как пишет газета "Таймс оф Индиа", прежде Крис весил более 120 килограммов. "Мне 24 года, а выглядел я на все 45, это мне совершенно не нравилось, - признается он. - Я решил ходить".

Отныне каждый его день начинается с подъема в 5:30 утра и ходьбы перед работой в течение двух часов. Возвращаясь домой вечером Крис также посвящает два часа прогулкам. При этом он не соблюдает какие-либо диеты. Он также не утруждает себя силовыми упражнениями, считает, что лучшей им заменой является йога или аэробика. По его словам, при ежедневных 4-часовых прогулках пешком он и так стал меньше есть, поскольку ему на это просто не хватает времени.

Довольный результатами своего курса похудения, который длится уже чуть более полугода, Крис Томас решил пойти дальше - и в прямом, и в переносном смысле. Ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. Индиец планирует в первый день после Нового года отправится пешком в длительное путешествие - из Бангалора /штат Карнатака/ в Ченнаи /штат Тамилнад/. Длина пути составляет ни много, ни мало - 350 км. По собственным подсчетам Криса, на их преодоление ему понадобится семь дней. Подготовкой к путешествию станет пешая прогулка в 140 км из Бангалора в Майсур /штат Карнатака/.

Крис рано начал работать, сейчас он сотрудник IT-компании. "Ожирение - это результат физической пассивности и плохового питания, - говорит индиец. - Я понял это и стал ходить". Причем Крис призывает заняться ходьбой всех, кто имеет проблемы с весом. "Ходьба - это самое простое упражнение, которое не требует много усилий", - говорит он. Крис завел в Интернете свою страницу, на которой будет регулярно выкладывать информацию о достигнутых успехах и давать рекомендации желающим последовать его примеру. "Я хочу, чтобы люди поняли, как полезно ходить пешком", - сказал Крис.

ami-tass.ru