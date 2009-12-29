Секрет косметических средств, содержащих золото

Хитом предновогодней торговли в крупнейших городах Западной Европы и США стало новое поколение кремов для лица и тела, содержащих настоящее 24-каратное золото. Сразу несколько ведущих мировых компаний выпустили на рынок золотые косметические товары, включая гели для душа и ванн.

Согласно античным хроникам, золотой порошок для ухода за кожей применяла легендарная египетская царица Клеопатра. Использовали золото и китайские императоры, также искавшие вечную молодость.

Сейчас этим средством может воспользоваться каждый желающий, правда, за достаточно значительную сумму, не ниже 200 долларов. Особым спросом пользуются в Лондоне и Париже кремы для лица, содержащие золото. По отзывам, они не только омолаживают кожу, но и придают всему организму особый повышенный тонус благодаря входящим в золото активным благородным элементам.

Обладательницы крупных состояний могут сделать и особую золотую маску для лица. Одна из технологий, разработанная работающим в британской столице российским врачом-косметологом, предусматривает введение под нижний слой кожи лица золотых микронитей. В результате лицо, подвергшееся подобной обработке, приобретает зачаровывающий золотой отблеск.

ami-tass.ru