Предпочтения в еде зависят от характера

Каждый человек хоть раз в жизни испытывал непреодолимое желание съесть что-нибудь конкретное. Но не всякий знает, что оно обусловлено не только насущными нуждами организма, но и особенностями характера. «У такой тяги существует определенная физиологическая основа, но она также помогает понять, каким человеком вы являетесь на самом деле», - говорит глава Фонда исследований нарушений обоняния и вкуса (Smell & Taste Treatment and Research Foundation) в Чикаго, США, доктор Алан Р. Хирш. Хирш занимался изучением пищевых пристрастий порядка 25 лет, в его исследованиях участвовали более 18 тысяч человек.

Если вы мечтаете о соленом, скорее всего, у вас дефицит некоторых минеральных веществ. Понятно, что женщины, придерживающиеся бессолевой диеты, хотят солененького больше других, говорит кандидат медицинских наук, исследователь Центра химии чувств Монелла (Monell Chemical Senses Center) в Филадельфии, США, Майкл Тордофф. Однако потребность в соленом может говорить и о нехватке других микроэлементов. Ряд научных работ показал, что животные при нехватке калия, кальция и железа едят соль в больших количествах.

О вашем характере такое пристрастие может сказать, что вы плывете по течению. По мнению Хирша, такие люди считают, что их судьбу определяют какие-то внешние силы, а не собственные устремления, infox.ru.

Шоколад - мощный антидепрессант, в котором нуждается тело. Когда гормоны удовольствия перестают вырабатываться в нужном количестве и нужно быстро их восстановить, шоколад будет самым лучшим средством.

Ваш характер зависит от того, какой именно шоколад вы любите. Если вы предпочитаете темный шоколад, то вся ваша жизнь - это бесконечный праздник. Вы живете легко и всегда находитесь в центре событий на работе и вне ее. Если вы предпочитаете молочный шоколад, то вы тихий, погруженный в свои внутренние переживания человек. Самое лучшее для вас - это выходной, проведенный один на один с хорошей книгой.

Пряная пища стимулирует интенсивность обмена, согревает организм. Некоторые ученые полагают, что склонность к употреблению пряностей возникает в случаях нестабильного артериального давления, брадикардии и учащенного дыхания.

Пристрастие к пряному говорит о том, что вы любите порядок, не желаете напрасно тратить время и никогда не вдаетесь в детали.

Сладкоежки более других следуют зову инстинктов, говорит Хирш. Он описывает их как весьма жизнелюбивых людей, которые не привыкли сожалеть о содеянном. Они любят выделяться из толпы и чувствовать свою уникальность.

Если вы любите и конфеты, и соленое, это значит, что ваш обмен стал вялым и вам нужно подбодрить его сочетанием глюкозы и натрия, комментирует Хирш.

Любители такой еды - одиночки, которые часто оказываются очень талантливыми людьми. По данным Хирша, такие люди внешне кажутся сдержанными, но в деле проявляют себя как творческие натуры.

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