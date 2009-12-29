В Донецкой области грипп A/H1N1 подтвержден уже у 325 больных

В Донецкой области пандемичный вариант гриппа A/H1N1 подтвержден уже у 325 больных.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в регионе продолжаются усиленные противоэпидемические, санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия в детских, учебных и оздоровительных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания населения и больницах, с целью предотвращения занесения и распространения пандемичного гриппа.

Осуществляется постоянный контроль над выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах эпидемического риска.

С 21.12.2009 г. постановлением и.о. главного государственного санитарного врача Донецкой области Ларисы ГУСЕВОЙ во избежание распространения заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ введены внеочередные каникулы во всех учебно-воспитательных учреждениях области.

В облСЭС отметили, что в Донецкой области сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным еженедельного мониторинга, за 26-27 декабря 2009 г. в регионе было зарегистрировано 6 тыс. 52 обращение за медпомощью больных гриппом, респираторные инфекциями и их осложнениями.

С начала мониторинга (с 30.10.09 г) общее количество заболевших составило 309 тыс. 642 случая, в том числе детей до 18 лет – 153 тыс. 207 (50%). Стационарное лечение получили 16 тыс. 535 больных, из них выписано по выздоровлению – 14 тыс. 509 человек.

В области умерло с диагнозом «грипп, пневмония» 73 человека, в том числе 6 детей. В 32 образцах секционного материала умерших установлено наличие гриппа A/H1N1, в 22 - результат отрицательный, остальные образцы еще исследуются.