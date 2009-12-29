Как не падать на льду

Перед выходом из дома:

• смастерим на подошвы и каблуки вашей обуви "ледоступы": прикрепите на каблук перед выходом кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластыря;

• наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или ступенькой) и перед выходом натрите песком (на один - два дня хватает);

• натрите наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите его на подошву (но от воды песчинки наждачной бумаги рано или поздно осыпаются);

• намажьте на подошву клей типа "Момент" и поставьте обувь на песок, после этого смело выходите на улицу.

• Помните, что лучшими для льда являются подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

• Людям преклонного возраста лучше в "скользкие дни" вообще не выходить из дома. Но если необходимость заставила, не стесняйтесь взять палку с резиновым наконечником или с шипом. Если у вас с собой сумка, то она должна быть только такой, что можно носить через плечо. Помните, что две трети травм люди старше 60 лет получают при падении.

• Прогулки беременных женщин в гололед без сопровождения - опасны для здоровья.

• Не выходите без необходимости на улицу, если вы слабы и неловки. Подождите пока не уберут снег и не разбрасывают песок на обледенелых тротуар.

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