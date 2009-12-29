В Севастополе 4 января возобновят занятия в школах

В Севастополе намерены 4 января возобновить занятия в школах, сократив, тем самым, зимние каникулы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН на брифинге для журналистов. По словам В.КАЗАРИНА, «у нас сложная ситуация в системе образования, в связи с карантином. Никак не был рассчитан учебный год на такое большое количество «карантинных» недель». Как добавил он, в городе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 26 декабря составлял 101,3 на 10 тыс. населения, при том, что эпидпорог - 100 на 10 тысяч населения. «Мы эпидпорог превышали: у нас было и 142, и 136, потом показатель опустился до 101,3, и мы планировали, что если он опустится ниже 100, то школы были готовы завтра, в экстренном порядке, возобновить учебный процесс. Но, во-первых, мы эпидпорог не снизили, у нас показатель остался 101,3, поэтому, на такой шаг не идем», отметил вице-губернатор. Но, как сказал В.КАЗАРИН, «мы 4 января будем возобновлять занятия, будем сокращать каникулы, будем увеличивать учебный процесс». По словам заместителя главы города, он «очень рад тому, что родители в массовом порядке от нас требуют, чтобы мы восстановили, и дали ученикам все знания в полном объеме».

Поэтому, как сказал В.КАЗАРИН, «будут дополнительные меры по увеличению учебного процесса. 11 января большую пресс-конференцию по этому поводу даст управление образования».

Как сообщал УНИАН, впервые в текущем месяце карантин в школах и вузах Севастополя был объявлен 11 декабря, на период с 11 по 20 декабря. Затем он был продлен сначала по 25 декабря, а затем по 31 декабря. Кроме того, севастопольские дети около 10 дней не ходили в школу сразу после осенних каникул, во время «первой волны» заболеваний в Украине, когда в Севастополе до эпидпорога было еще далеко.