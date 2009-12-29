В Чернигове ужесточили противоэпидемические меры

В Чернигове из-за превышения противоэпидемического порога ужесточили противоэпидемические меры по профилактике гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета, ссылаясь на решение чрезвычайной противоэпидемической комиссии городского совета.

В частности, в областном центре Черниговской области отныне вводится влажная уборка и дезинфекция транспортных средств, помещений учреждений быта, продовольственных рынков, вводятся масочный режим, ограничения развлекательных мероприятий среди детей и подростков.

Согласно информации городской санэпидемстанции, за минувшую неделю в городе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу на 78,3%. За этот период заболел 6531 человек, среди них 21% – гриппом. Это в 1,25 раза больше, чем за предыдущую неделю. Уровень заболеваемости среди детей составляет 56,6%, в их числе школьников – 53,9%. В общей сложности, с начала эпидемии (с конца октября) в областном центре гриппом и ОРВИ заболели свыше 37 тысяч человек, или 12,5% населения города.

В то же время, как сообщил начальник управления образования городского совета Владимир КУПРИЯНЕНКО, в школах Чернигова ситуация с уровнем заболеваемости постепенно стабилизируется. "В течение минувшей недели в средних учебных заведениях города наблюдалась тенденция к уменьшению количества отсутствующих из-за болезни учеников", - сказал он. В.КУПРИЯНЕНКО также уточнил, что городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия рекомендовала руководству начальной школы №25, где из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ отсутствует свыше 50% учеников, объявить карантин.