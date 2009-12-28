В Херсоне до 30 декабря продлили карантин в учебных заведениях
17:35, 28 декабря 2009Страна
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Детсады - в дежурном режиме
Во всех учебно-воспитательных заведениях Херсона до 30 декабря продлен карантин в связи с гриппом и ОРВИ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
Согласно сообщению, специальное решение городской противоэпидемической комиссией принято 25 декабря.
Распоряжение комиссии касается всех учебно-воспитательных учреждений Херсона вне зависимости от формы собственности и уровня аккредитации.
Ранее планировалось, что занятия в школах Херсона после карантина, действовавшего с 21 декабря, возобновятся 28 декабря. Теперь карантин продлен до 30 декабря. Долее будут зимние каникулы, после которых школьники выйдут на учебу 11 января.
Детские сады будут работать в дежурном режиме.
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