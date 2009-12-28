Волынь: из-за возгорания елки пострадали три человека

На Волыни в результате возгорания искусственной елки пострадали три человека, из них двое – дети. Пожар произошел накануне в квартире пенсионерки из Нововолынска.

Как информирует пресс-центр ГУ МЧС Украины в Волынской области, искусственная елка загорелась от новогодней гирлянды, вероятно, произошло короткое замыкание. Пылающая елка упала на ковер, который также загорелся. Женщина вывела обоих детей на лестничную площадку и попыталась самостоятельно потушить пожар и только позже вызвала спасателей.

Как рассказал инспектор Нововолынского горотдела МЧС лейтенант службы гражданской защиты Дмитрий КРИЦКИЙ, из квартиры пришлось спасать хозяйку, от нестерпимого едкого дыма женщина спряталась на балконе, выйти в коридор сквозь дымовую завесу она уже не смогла. Оттуда ее эвакуировали спасатели. Кроме пенсионерки, в результате пожара легкое отравление угарным газом получили также ее внуки – полуторагодовалая Софийка и семилетняя Ангелина. Сейчас состояние детей и женщины удовлетворительное.