Ющенко посетил Хортицкий учебно-реабилитационный центр

В Запорожье Президент Украины Виктор Ющенко посетил Хортицкий учебно-реабилитационный многопрофильный центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО высоко оценил работу специалистов Центра, направленную не только на лечение детей, но и на получение ими образования, развитие их способностей и талантов. Он поблагодарил коллектив Центра за профессионализм, милосердие и преданность делу.

«Дети находят здесь не только физическую реабилитацию – они находят новое воспитание, профессию, новую судьбу. То, что я увидел сегодня, заслуживает высшей оценки», – сказал Президент .

Он выразил уверенность, что центр должен получить статус национального. Отдельно глава государства поблагодарил за реализацию этого проекта местную власть. «Это совместный проект, которым мы можем гордиться», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО поздравил работников и воспитанников Центра с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками и передал детям подарки.

Также он осмотрел мультимедийный класс, лечебные кабинеты, музей центра, посмотрел концерт, подготовленный воспитанниками.

*** В 1992 году впервые в Украине было создано заведение нового типа – Хортицкий учебно-реабилитационный многопрофильный центр, который обеспечивает условия для восстановления здоровья, социальной адаптации, творческого саморазвития детей с заболеваниями внутренних органов или недостатками психофизического развития.

Центр имеет два компьютерных кабинета, мультимедийный класс, полиграфический центр, 6 мастерских народного прикладного искусства.

На базе Центра проводится Всеукраинский социально-педагогический эксперимент «Комплексная медицинская, психологическая, педагогическая реабилитация воспитанников школ-интернатов» во исполнение Национальной программы «Дети Украины». С 2001 года Центр включен во Всеукраинский научно-педагогический эксперимент «Социальная адаптация и интеграция в общество детей с особенностями психофизического развития путем организации их обучения в общеобразовательных заведениях».