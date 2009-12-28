Онкобольные нуждаются в помощи

Уважаемые сограждане!

Выдвинув свою кандидатуру на столь высокий государственный пост (в Президенты Украины), Вы осознанно приняли на себя всю тяжесть ответственности за жизнь каждого гражданина Украины и народа в целом. В Ваших предвыборных заявлениях очень много внимания уделяется Программе охраны здоровья граждан Украины. Призываем каждого из Вас, не дожидаясь исхода избирательной кампании, уже сейчас сделать реальные шаги в этом направлении - на деле доказать состоятельность Ваших обещаний перед лицом всего украинского общества.

В настоящее время Донецкая областная благотворительная организация «Ресурсный центр «Щирі серця Донбасу» реализует «Региональную благотворительную программу «Жажда жизни», целью которой является сбор средств для онкобольных детей Донбасса, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. В этой связи делаем Вам предложение поддержать проект, пожертвовав денежную сумму, которую считаете для себя возможной и войти в состав его Попечительского Совета. Мы считаем, что подобные социальные проекты, являются актуальными независимо от того, в каком состоянии пребывает государство: предвыборном, кризисном или еще каком-то, так как та категория наших с Вами сограждан, на которых она направлена, не имеют возможности дожидаться когда всё, наконец, нормализуется – болезни нужно лечить вовремя, тем более, когда речь идет о ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ. Выражаем надежду, что в лице каждого из Вас мы приобретем активного сторонника данной, важной с социальной точки зрения, программы. У Вас есть возможность на деле подтвердить, что здоровье нации для Вас является наиболее приоритетным в перечне первостепенных государственных задач.

Со своей стороны мы обязуемся предоставить полный отчет о ходе сбора средств и всех расходах, совершенных из перечисленных Вами пожертвований, в том числе через средства массовой информации.